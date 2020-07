Masken im Berner ÖV – Plötzlich geht es doch mit der Maske in Tram und Bus Die Maskenpflicht im ÖV wurde am ersten Tag gut befolgt – auch wenn viele noch Mühe hatten, die ungewohnte Mundbedeckung korrekt zu tragen. Selina Grossrieder , Sven Niederhäuser

Gute Noten für Bern an Tag eins der Maskenpflicht. Foto: Nicole Philipp

«Ich muss noch eine Maske kaufen», ruft ein Jugendlicher am Montagmorgen durch den Bahnhof Bern. Seine Freunde warten bereits auf ihn, ausgerüstet mit dem papierenen Mundschutz in Blau. Auch andere Bernerinnen und Berner wirken an diesem ersten Tag der Maskenpflicht im ÖV noch ungeübt, besonders mit der Handhabung der Masken hapert es. Beliebt scheint der zu knapp geschnittene Bikini-Stil: Bedeckt sind Kinn und Mund, nicht aber die Nase. Steht der Zug oder das Tram still, reissen sich die Passagiere den Mundschutz auch schon wieder vom Gesicht und schnappen förmlich nach Luft.