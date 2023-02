Für die SCL Tigers gilt es ernst – Playoff-Himmel oder Playout-Hölle – darum droht Langnau Letzteres Acht Spiele bleiben den Emmentalern, um sich das Ticket für das Pre-Playoff zu sichern. Allerdings müssen sie dafür ihr Formtief überwinden. Marco Oppliger Philipp Rindlisbacher

Wohin geht die Reise? Den SCL Tigers stehen wegweisende Wochen bevor. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wer schwache Nerven hat, sollte in den nächsten Wochen den Gang ins Stadion meiden. Denn: Ab Dienstag geht es für die Teams im unteren Tabellendrittel ums Eingemachte. Nur neun Punkte trennen den auf Platz 7 liegenden SCB von den SCL Tigers (13.) – und das bei acht ausstehenden Spielen für die Emmentaler. Die halbe Liga ist in den Strichkampf involviert. Was für Aussenstehende faszinierend ist, wird für den Fan zur Tortur. Für Langnau ist diese Ausgangslage nach zwei miserablen Spielzeiten ebenso reizvoll wie tückisch.