Interview zum klimafreundlichen Leben – «Plastiksäckli- und Röhrliverbote sind ein Witz» Mathias Plüss landete mit seinen Tipps für ein klimafreundliches Leben einen Bestseller. Hier erzählt er, wie man seinen inneren Öko-Schweinehund überwindet und auf welche Umweltsünde er nicht verzichten kann. Bettina Weber

Hat immer das grosse Ganze im Blick: Autor und Wissenschaftsjournalist Mathias Plüss zu Hause in Vordemwald AG. Foto: Marco Zanoni

Der Weg führt durch ein kleines Wäldchen auf ein weites Feld. Ein Bächlein plätschert. Rechts ein Apfelbaum, links grasen Geissen. Hier wohnt Mathias Plüss, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, in einem Häuschen mit spitzem Giebel, umwuchert von viel Grün, wilden Blumen und Tomatenstauden in Töpfen. Mehr Idylle geht nicht.



Im Juni allerdings wüteten auch hier die Unwetter, innert einer halben Stunde kam so viel Wasser den Hang herunter, dass das Dreizimmerhaus unterspült wurde.

Ihr Haus wurde überschwemmt. Sind Sie ein Opfer des Klimawandels? Man kommt schon ins Grübeln. Die Gemeinde baute eine Millionen Franken teure Verbauung, die kurz vor den Unwettern fertig war. Trotzdem gab es dann Hochwasser wie noch nie, es sind Leute fast gestorben, die man nur im letzten Moment in ihren Kellern retten konnte. Und es war ja nicht nur ein Hochwasser, es gab ein zweites, ein drittes – dieselben Leute hatten kurz hintereinander dreimal eine dreckige Brühe in ihrem Keller. Ist das wirklich Zufall?