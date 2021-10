Klimaerwärmung und Weinbau – Pinot noir verschwindet, Merlot kommt In Neuenburg erforscht Valentin Comte den Einfluss der Klimaerwärmung auf die Reben. Der Klimatologe weiss, wie die Berner Winzerinnen und Winzer sich anpassen können. Lea Stuber

Valentin Comte von der Universität Neuenburg vergleicht die Entwicklung der Trauben, hier Mitte September, mit den Temperaturen. Foto: Barbara Héritier

Anfang Herbst 2021 durchstreift Valentin Comte in Turnschuhen und Windjacke die Reben über dem Neuenburgersee, auf den Trauben hat der Regen Tropfen hinterlassen. Im Kopf aber ist Comte längst weitergezogen, ins Jahr 2040, 2050, sogar bis zum Ende des Jahrhunderts.

Valentin Comte, 28 Jahre alt, arbeitet als Klimatologe und ist in seiner Freizeit ein «amateur de vin», ein Weinliebhaber, wie er sagt. Er doktoriert an der Universität Neuenburg und will herausfinden: Auf welches Klima bewegen wir uns zu? Wie wird dieses die Trauben beeinflussen? Und wie sieht der Weinbau in 20, 30, gar 80 Jahren aus?