Wegen breiter Lockerungen – Pilotanlässe in Bern: Viel Aufwand, wenig Ertrag Man wollte mit ihnen die Corona-Schutzmassnahmen testen. Doch die Pilot-Veranstaltungen in Bern wurden gar nicht detailliert ausgewertet. Maurin Baumann

Zum ersten Mal seit langem wieder Konzert: Publikum im Berner Bierhübeli, wo im Juni Patent Ochsner auftraten. Foto: Nicole Philipp

Im Juni fanden im Kanton Bern Pilotveranstaltungen statt – etwa die Patent-Ochsner-Konzerte im Bierhübeli in Bern. Diese sollten zeigen, ob die Schutzkonzepte für Grossveranstaltungen greifen. Zwischen 300 und 600 ausschliesslich getestete, genesene oder geimpfte Personen konnten teilnehmen. Der Bundesrat wollte die so gewonnenen Erkenntnisse bei der Umsetzung von weiteren Öffnungsschritten berücksichtigen – so weit zumindest der Plan.

Denn etwa im Kanton Bern überschnitt sich das Pilotprojekt zeitlich mit den vom Bundesrat unverhofft früh verkündeten Lockerungen vom 26. Juni. Diese erlaubten sogar mehr, als in Bern damals noch geprobt wurde. Für eine Bilanz blieb also gar keine Zeit. Grossveranstaltungen können seither sogar ohne Maskenpflicht stattfinden – sofern beim Eintritt ein Covid-Zertifikat verlangt wird.