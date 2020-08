Generationenwechsel – Philip Kohli ersetzt seine Mutter im Grossen Rat Der BDP-Mann zieht erstmals ins Berner Kantonsparlament ein.

Neu im Grossen Rat: Alt-Stadtratspräsident Philip Kohli. Raphael Moser

Die Mutter geht, der Sohn kommt: Philip Kohli (BDP/Bern) sitzt neu im bernischen Grossen Rat. Er folgt auf seine Mutter Vania Kohli, die per 30. August ihren Rücktritt erklärt hat.

Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Kohli hat bislang in der Stadt Bern politisiert. Seit Anfang 2012 sitzt er im Stadtparlaments. 2019 war er der jüngste Präsident in der Geschichte des Berner Stadtrats.

SDA/mck