Chef des Corona-Vakzinherstellers – Pfizer-Chef hält dritte Impfung für nötig Biontech und Pfizer halten regelmässige Auffrischungs-Impfungen wegen der Mutationen für wahrscheinlich. Auch Moderna will «Booster-Shots» anbieten. Die Schweiz hat dafür bereits vorgesorgt. UPDATE FOLGT

Der Konzernchef des Pharmaherstellers Pfizer, Albert Bourla, rechnet damit, dass eine dritte Impfung gegen das Coronavirus nötig sein wird. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, sagte dem Sender CNBC, dass voraussichtlich eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten notwendig sei. Und von da an werde es jedes Jahr wieder eine Impfung geben. Aber all das bedürfe noch einer Bestätigung. «Andererseits werden Varianten eine wichtige Rolle spielen», fügte Bourla hinzu. Es sei extrem wichtig, die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infizierten, so weit wie möglich zu reduzieren.

Zuvor hatte David Kessler, der Direktor der Anti-Covid-Gruppe der Biden-Administration, gesagt, dass eine Auffrischung des Impfstoffs nötig sein könnte, um Personen gegen Corona-Varianten zu schützen. «Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles», räumte er bei einer Anhörung vor US-Gesetzgebern ein. «Wir untersuchen die Dauer der Antikörperreaktion. Diese scheint stark zu sein, geht aber leicht zurück. Die Varianten sind eine Herausforderung.»

Biontech-Chef: Auffrischung alle 2 Jahre

Pfizer hat seinen Impfstoff mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelt, welches bereits an möglichen Impfstoffanpassungen für die Virus-Mutationen arbeitet. Gründer und CEO Ugur Sahin hält Auffrischungs-Impfungen, sogenannte Booster-Shots, ebenfalls für wahrscheinlich, wie er im Februar im Spiegel-Interview sagte, aber nicht jährlich: «Etwa alle zwei Jahre könnte es eine Auffrischungsimpfung geben, angepasst an die Varianten, die dann gerade unterwegs sind. Ähnlich wie bei der Grippe. Das könnte für uns dann die neue Normalität sein.»

Biontech-Gründerin Özlem Türeci und ihr Ehemann Ugur Sahin erhielten im März von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel das Bundesverdienstkreuz für die Entwicklung ihres Corona-Impfstoffs. Foto: Odd Andersen (AFP)

Sahin untersucht aber auch, ob es womöglich gar keine Anpassung der Impfung benötigt, um gegen die Mutationen geschützt zu sein. Personen, die schon eine Covid-19-Infektion hatten und dann eine erste Impfung erhalten, entwickelten eine enorme Menge an Antikörpern, sagt Sahin. «Das erwarten wir auch durch eine dritte Booster-Impfung. Ich habe die Hoffnung, dass so ein sehr hoher Antikörper-Titer auch besser gegen neue Varianten wirken könnte, die einer schwächeren Immunantwort teilweise entkommen. Das könnte die Bekämpfung neu entstehender Varianten deutlich beschleunigen, es wäre viel schneller, als den Impfstoff jedes Mal an eine neue Variante anzupassen.»

«Geimpfte könnten über Jahre vor einem schweren Verlauf geschützt sein, aber irgendwann nicht mehr vor einer leichten Erkrankung.» Biontech-Chef Ugur Sahin

Der Biontech-Chef erklärt zudem, wozu weitere Impfungen nach derzeitigem Stand notwendig werden könnten. «Wir wissen, dass die Antikörper ab dem sechsten Monat nach der Impfung langsam zurückgehen», sagt Sahin. Wichtiger seien aber die sogennanten T-Gedächtniszellen, welche durch Impfstoffe entwickelt werden. «Diese bieten zusätzlichen, wahrscheinlich länger andauernden Schutz. Mutanten können der Erkennung durch T-Zellen schlecht ausweichen, sodass Geimpfte über Jahre vor einem schweren Verlauf geschützt sein könnten, aber irgendwann nicht mehr vor einer leichten Erkrankung.»

Moderna: Booster-Shot im Herbst

Auch Moderna plant eine Auffrischungsimpfung auf den Markt zu bringen. Wie CEO Stephane Bancel am Mittwoch zu CNBC sagte, hofft er, dass damit bereits im Herbst für die nächste Wintersaison geimpft werden kann. Die dritte Impfdosis werde seit letztem Monat von der nationalen Gesundheitsbehörde getestet und soll den Schutz gegen Mutationen verbessern.

Moderna-CEO Stephane Bancel will künftig einen kombinierten Grippe-Covid-Impfstoff anbieten können. Dieser könnte auch für einen besseren Schutz vor der herkömmlichen Grippe sorgen. Foto: Adam Glanzman (Bloomberg via Getty Images)

Das Coronavirus werde nicht einfach verschwinden oder den Planeten verlassen, erklärte Bancel und er erwarte, dass man im Verlauf des nächsten Jahres viele neue Varianten sehen werde. «Aber wenn sich immer mehr Menschen impfen lassen oder sich auf natürliche Weise infizieren, wird sich das Tempo der Mutationen verlangsamen und das Virus wird sich stabilisieren, wie man es bei der Grippe sieht», sagte er.

Das Ziel von Moderna sei, eine Art Zwei-in-Eins-Impfstoff anbieten zu können, der gegen die saisonale Grippe und Covid schützt. Bancel hofft, dass dies auch die Wirksamkeit der Grippe-Impfung verbessern könnte, diese liege derzeit nur bei 40 bis 60 Prozent. Tags zuvor wurde bekannt, dass die Moderna-Impfung auch sechs Monate nach der zweiten Impfung immer noch eine Effektivität von über 90 Prozent aufweise. Die Wirksamkeit gegen einen schweren Covid-Verlauf nach einem halben Jahr liege zudem bei 95 Prozent.

Dritte und jährliche Impfung gegen Corona: Beeinflusst das nun ihren Impfentscheid Ja. Ich werde es mir nochmals überlegen. Nein, es beeinflusst mich nicht. Ich lasse mich sowieso impfen. Nein. Ich lasse mich sowieso nicht impfen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Die für die Zulassung zuständige Behörde FDA hat bereits in Aussicht gestellt, dass es für allfällige Booster-Shots keine monatelange klinische Tests und verschiedene Studienphasen benötige. Das wird bereits bei der Grippe-Impfung so gehandhabt, damit diese überhaupt jährlich an die zirkulierenden Stämme angepasst werden kann.

Schweiz hat schon weitere Impfdosen bestellt

Die Schweiz hat im Hinblick auf mögliche Auffrischungsimpfungen bereits vorgesorgt. Schon im Februar hat das BAG bei Moderna zusätzliche 6 Millionen Impfdosen bestellt, welche ab Mitte 2021 ausgeliefert werden können. Der Vertrag ermöglicht zudem, einen Teil der Lieferungen dem Bedarf anzupassen und erst in der ersten Jahreshälfte 2022 zu beziehen.

Von Moderna, welche den Impfstoff zum Teil auch bei Lonza im Wallis produziert, hat die Schweiz bisher am meisten Impfdosen bestellt, insgesamt 13,5 Millionen. Der Grossteil davon ist für die Durchimpfung der Bevölkerung bis im Sommer gedacht. Dazu kommen 6 Millionen Dosen von Pfizer/Biontech, welche alle im ersten Halbjahr 2021 erwartet werden. Von AstraZeneca hat die Schweiz rund 5,3 Millionen Impfdosen bestellt, der Impfstoff ist bisher aber nicht zugelassen und wird gemäss BAG womöglich gar nicht mehr zur Anwendung kommen.

Seniorinnen und Seniorinnen sowie Risikopersonen erhalten derzeit die Corona-Impfung. Für die zuerst Geimpften könnte es im Herbst bereits eine Auffrischungsdosis geben. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Weitere 5 Millionen Dosen wurden vom Tübinger Hersteller Curevac bestellt. Es handelt sich wie bei Biontech und Moderna um einen mRNA-Impfstoff. Dieser soll offenbar einen vollständigen Schutz vor einer tödlichen Infektion durch die in Südafrika verbreitete Virusvariante B.1.351 bieten. Die Studienergebnisse werden Ende Mai oder Anfang Juni erwartet, danach wird Swissmedic über eine Zulassung für die Schweiz entscheiden.

Weitere 6 Millionen Dosen sind vom US-Unternehmen Novavax geordert, deren «rekombinanter Nanopartikel-Impfstoff» aber noch nicht zugelassen ist. In den USA könnte dies im Mai erfolgen, aber selbst dann gibt es noch Unsicherheiten bezüglich Auslieferung, denn Novavax gilt auch in der EU als Hoffnungsträger und das Pharmaunternehmen meldete bereits Verzögerungen bei der Produktion. Man werde erst im zweiten Halbjahr die beabsichtigten Liefermengen erreichen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.