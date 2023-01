Unfall in Mörigen – Pferd von Zug erfasst – Reiterin verletzt In Mörigen wurde am Mittwochabend ein Pferd von einem Zug erfasst und leicht verletzt. Die Reiterin musste ins Spital gebracht werden.

Beim Überqueren eines Bahnübergangs in Mörigen ist am frühen Mittwochabend ein Pferd von einem Zug der Aare Seeland Mobil erfasst werden. Eine Reiterin wurde verletzt. Eine Ambulanz brachte die Frau ins Spital, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Zum Vorfall kam es, als zwei Reiterinnen gegen 18 Uhr den Bahnübergang Richtung Unterdorfstrasse queren wollten. Zur gleichen Zeit näherte sich der Zug, der von der Bahnstation Mörigen Richtung Lattrigen unterwegs war.

Aus noch ungeklärten Gründen erfasste der Zug eines der Pferde. Das Tier riss in der Folge aus und warf die Reiterin, die es an der Hand führte, zu Boden. Auch die Bahnschranke wurde beschädigt.

Das ausgerissene Pferd konnte in der Folge eingefangen werden, es wurde nur leicht verletzt. Der betroffene Bahnübergang war mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung der Ursache und des Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen.

pd/tag

