Zwei Berner in trashiger Dokuserie «Schweiz vereint» – Pferd Frosty verschlägt dem Slam-Poeten die Sprache Poetry-Slam-Champion Marco Gurtner und «Watson»-Moderator Nico Franzoni versuchen sich in einer neuen TV-Sendung über Vereine als Stunt-Comedians. Céline Graf

Ob ihre Freundschaft die Sendung überstehen wird? Marco Gurtner und Nico Franzoni stellen sich in «Schweiz vereint» gegenseitig fiese Aufgaben. Screenshot: zvg

«Würklech?» Marco Gurtner freut sich mässig auf sein Debüt im Skijöring, nachdem ihm sein Freund Nico Franzoni erklärt hat, welcher Sport hinter dem skandinavischen Wort steckt: ein Skirennen, bei dem die Fahrerinnen und Fahrer von Pferden über den Schnee gezogen werden.

Die Tradition, die jährlich in einem dreitägigen Wettkampf auf dem gefrorenen St. Moritzer See gipfelt (2021 fällt aus), haben ursprünglich Skilehrer in den Ort gebracht, erfahren sie von Jakob Broger. Der Präsident der Skikjöring Drivers Association empfängt die Besucher vom Fernsehen, die sich in der ersten Folge von «Schweiz vereint» auf Turnschuhen in die Engadiner Berge wagen.