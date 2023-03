SCB-Urgestein Beat Gerber – «Pfeifen die Schiedsrichter, sind wir selbst schuld» Der SCB machte sich mit seiner undisziplinierten Spielweise das Leben zuletzt unnötig schwer. Er muss am Samstag gegen Kloten gewinnen, um das Saisonende abzuwenden. Angelo Rocchinotti

Der Bart von Beat Gerber wird länger und länger. Und soll noch lange nicht weg. Die Clublegende appelliert an mehr Disziplin und will ins Playoff gegen den EHC Biel. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ach, was wäre das für ein Spektakel, würde auch das Pre-Playoff im Modus Best-of-7 gespielt werden. Dann würde es nicht schon am Samstag in der Postfinance-Arena zu einer Entscheidung kommen. Berns Heisssporn Chris DiDomenico und Klotens Provokateur Marc Marchon müssten sich noch mindestens dreimal gegenübertreten. Emotionen wären garantiert.