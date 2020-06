Pop-Up auf der Berner Uni-Wiese – Peter Flamingo erhält viel Unterstützung im Parlament Der Regierungsrat wollte eigentlich nicht. Doch nun verpflichtet ihn der Grosse Rat zu prüfen, ob er auf der Grossen Schanze nicht doch eine Pop-up-Bar zulassen kann. Sophie Reinhardt

Die Bar Peter Flamingo auf der Grossen Schanze in Bern startet dieses Jahr wohl nicht in die Sommersaison. Foto: Susanne Keller (Archiv)

Das Parlament hat sich am Montag für einen SP-Vorstoss ausgesprochen. Dieser fordert, dass auf der Grossen Schanze die Bedingungen für ein Pop-up geprüft werden. Der Kanton ist Eigentümerin der Einsteinterrasse, auf der im Sommer 2018 die Peter-Flamingo-Bar betrieben worden war.

Letztes Jahr erteilte der Kanton keine Bewilligung. Er begründete dies damit, dass die Terrasse die Last des Barbetriebs nicht aushalte. Bei dieser Argumentation blieb der zuständige Regierungsrat und Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) bei seinem Votum im Rat am Montagnachmittag im Grossen Rat. Er befürworte Barbetriebe im öffentlichem Raum an sich. Diese belebten Plätze trügen so auch zur Sicherheit bei, so Neuhaus. «Doch die Einsteinterrasse eignet sich nicht für einen Barbetrieb. Nur mit teuren Unterhaltsarbeiten könnte sie eine solche Bespielung tragen.» Als Baudirektor müsse er Prioritäten setzen, und die bauliche Ertüchtigung der Terrasse sei seiner Auffassung nach schlicht zu teuer.

Die Stadt Bern genehmigte den Barbetrieb Peter Flamingo vor drei Jahren, um die Grosse Schanze zu beleben und damit insbesondere nachts sicherer zu machen.

Städter für Vorstoss

Mehrheitlich für die Motion von David Stampfli (SP) sprachen sich die aus der Stadt stammenden Grossräte aus, so etwa Vania Kohli (BDP), Christa Ammann (AL) und Michael Köpfli (GLP). Alle wiesen auf ein statisches Gutachten hin, das darlege, dass es keinen teuren Unterhalt brauche. Die Terrasse könne das Pop-up tragen, ohne dass es zu Schäden an der Bausubstanz komme. Im Gebäude unter der Terrasse ist das Institut für exakte Wissenschaften der Universität Bern untergebracht. Dieses verwendet hochsensible Geräte. «Die Verantwortlichen sollen sich nochmals zusammentun und eine pragmatische Lösung finden», forderte Ammann. Es gehe im Vorstoss nicht darum, einen bestimmten Pop-up-Betreiber zu unterstützen, sondern der Stadt zu ermöglichen, den Ort zu beleben.

Mit 102 zu 46 Stimmen bei 4 Enthaltungen sagte das Kantonsparlament am Montag überraschend deutlich Ja zu einem Postulat, das 25 Grossratsmitglieder unterzeichnet hatten. Damit beauftragt das Parlament den Regierungsrat, erneut Massnahmen zu prüfen, die den Barbetrieb ermöglichen würden. Dass die Peter-Flamingo-Bar noch diesen Sommer Drinks ausschenkt, ist aber eher unwahrscheinlich, da der zuständige Regierungsrat sich bisher stets deutlich gegen das Projekt ausgesprochen hatte. «Unsere Hoffnung ist nicht allzu gross, dass wir diesen Sommer eröffnen können, auch wenn wir bereit wären», sagt Barbetreiber Camil Schmid. Dennoch freue es ihn, dass sich zwei Drittel des Parlaments hinter den Vorstoss gestellt hätten.