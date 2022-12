Kritik an Berner Security-Firma – Personal erhält Ende Monat nur einen Teil des Lohns Seit die Berner Gayret Security verkauft wurde, erhalten Mitarbeitende ihren Lohn in zwei Teilauszahlungen – was von der Gewerkschaft Unia heftig kritisiert wird. Christian Häderli

Seit 2015 verteilen Mitarbeitende der Gayret Security in der Stadt Bern Parkbussen. Foto: Beat Mathys

«Ich kann meine Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlen.» So verzweifelt äussert sich eine langjährige Mitarbeiterin der GSD Gayret Security AG, die sich an die Gewerkschaft Unia gewendet hat. Der Grund: Seit ihr Arbeitgeber die Lohnpraxis angepasst hat, kommt die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern im Primarschulalter nur noch mit Müh und Not über die Runden. «Ich hatte nie einen grossen Lohn», sagt sie. «Aber es hat immer gereicht. Nun aber reicht es nicht mehr.»