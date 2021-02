Hightech-Neubau im Seeland – Personal entlassen, bevor die Fabrik eröffnet ist Die CSL Behring übergibt ihr neues Biotech-Werk in Lengnau in andere Hände – und stutzt vorher den Personalbestand zusammen. Adrian Hopf-Sulc

Bald ist der Milliardenbau in Lengnau abgeschlossen – dann übernimmt ein neuer Betreiber das Werk. Foto: PD (Webcam CSL Behring)

Die bernische Standortförderung jubelte, und der Regierungsrat gewährte grosszügige Steuererleichterungen. Dass der CSL-Konzern seine neue Fabrik in Lengnau zwischen Biel und Grenchen baut, war 2014 eine Freudennachricht für den Wirtschaftsstandort Bern.

Der Bau des neuen Werks ist zwar in vollem Gang, rund eine Milliarde Franken wird in Gebäude und Anlagen investiert. Doch in den letzten Monaten geschah in Lengnau Ungewöhnliches: Noch vor der Eröffnung der Fabrik kam es zu Entlassungen. Das Unternehmen bestätigt auf Anfrage des «Bund»: Die Zahl der Mitarbeitenden wurde um 55 auf 185 Stellen reduziert. Dies, obwohl die CSL Behrig stets versprochen hatte, in Lengnau 300 neue Arbeitsplätze zu schaffen.