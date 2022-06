Beim Altenbergsteg – Person bei Badeunfall in der Aare verstorben Am Samstag ist es in der Aare in Bern zu einem tödlichen Badeunfall gekommen.

Tödlicher Badeunfall in der Aare: Beim Altenbergsteg kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) Foto: Stefan Anderegg

Am Samstag ist in Bern eine Person beim Baden in der Aare in Schwierigkeiten geraten und dabei ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen Einsatz beim Altenbergsteg im Zusammenhang mit einem Badeunfall, bei dem jemand verstorben ist. Aus diesem Grund war in der Nähe des Stegs kurzzeitig ein Blickschutz-Zelt aufgebaut worden.

Es wird niemand vermisst, entsprechend läuft im Zusammenhang mit dem Unfall auch keine Suchaktion. Die Kantonspolizei Bern hat angekündigt, im Verlaufe des Sonntags weitere Informationen zum Vorfall bekanntzugeben.

Bereits der dritte Badeunfall

Hiermit handelt es sich im Kanton Bern bereits um den dritten tödlichen Badeunfall innert weniger Wochen. Am vergangenen Mittwoch haben Badende bei Vinelz den leblosen Körper eines 81-jährigen Mannes aus dem Bielersee gezogen. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus.

Und am 26. Mai wurde Emmeril Kahn Mumtadz, Sohn eines indonesischen Gouverneurs, vermisst gemeldet, nachdem er im Eichholz in die Aare gestiegen war. Die Polizei barg seinen Leichnam am 8. Juni aus dem Überlaufbecken des Stauwehrs Engehalde.

chh/pd

