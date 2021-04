Herr Pappa, die Uni Bern hat am 13. März in einer Mail an die Mitarbeitenden aktualisierte Social-Media-Richtlinien verschickt. Warum?

Die Leitlinien sind neu, deren Inhalt aber nicht. Die Universität Bern hat bereits seit 2013 Richtlinien für die Kommunikation auf Social Media. Diese haben wir nun lediglich aktualisiert und in einer verständlichen Form zusammengefasst.