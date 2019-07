Perfekte Premiere auf der Passhöhe

Zu Hunderten ziehen sie zur Naturarena auf Obwaldner ­Boden. Das Bild gleicht einer Wanderung von Pilgern zu einem Gottesdienst auf der Passhöhe. 5000 von ihnen besitzen ein Sitzplatzticket, die meisten sind eingepackt in eine Militärpelerine und erheben sich das erste Mal wieder, als die Mittagspause anbricht. Nur ganz oben klafft eine Lücke: Der Sektor mit 1000 Stehplätzen ist nicht ausverkauft. Stets gut gefüllt ist dafür das Festzelt. Dort fliesst reichlich Schnaps. «Cheli» ist der Renner, Kafi Träsch, aber es darf auch Chrüter oder Zwetschge sein.

Am Vortag hat das OK entschieden, von einer Verschiebung wegen schlechter Prognosen abzusehen. Es wäre laut Präsident Walter von Wyl ein zu grosser ­logistischer Hosenlupf geworden. Überhaupt: Der Regen hat ihm keine schlaflose Nacht beschert – nervös wäre er erst geworden, wenn Gewitter vorhergesagt worden wären: «Das hätte mir Kopfzerbrechen bereitet.»

Haarföhn im Einsatz

Platzspeaker Marcel Durrer wünscht vor dem Auftakt «viele unbeschwerte Stunden» und den Kampfrichtern Glück bei ihrer «verantwortungsvollen Aufgabe». Später erklärt er übers Mikrofon, wo Tabakartikel zu erwerben sind. Dann liefert er die Bitte nach: «Entsorgt euren Abfall, wir möchten keinen Güselhaufen. Das Schwingervolk ist sehr diszipliniert.» Für einen Fahrzeughalter hat er einen Rat ­parat: «Sie versperren eine Ausfahrt. Bitte umparkieren, sonst wird der Wagen versteigert.» In den Büros werden die ersten durchnässten Notenblätter mit einem Haarföhn getrocknet.

Ein Heer von Fans in Militärpelerinen. Foto: Christian Pfander

Der Anlass auf dem Brünig versprüht einen ganz besonderen Charme mit seiner engen Bühne. Die vier Schwingplätze liegen dicht beieinander, die Athleten benutzen die gleichen ­sanitären Anlagen wie die Besucher, die Garderoben bieten ein überschaubares Platzangebot. Zwei von ihnen sind so angelegt, dass Schwinger durch ein offenes Fenster das Geschehen auf der Anlage mitverfolgen können.

Auf Sponsoren wird bei diesem Fest bewusst verzichtet, um die Unabhängigkeit zu wahren. «Wir wollen nicht auf einmal ­Tickets an Geldgeber abgeben müssen», sagt OK-Präsident von Wyl. Und einen Gabentempel wollen sie auf dem Brünig auch nicht. Lieber stellen sie Geldprämien in Aussicht. 33'000 Franken beträgt die Gesamtsumme, finanziert aus Eintrittsgeldern und Einnahmen aus der Festwirtschaft. Für den Sieger stehen 1500 Franken bereit. Für von Wyl ist klar: «Bei uns findet das schönste Schwingfest statt. Nirgends herrscht eine so wunderbare Ambiance wie hier.»