Tagestipp: «Von schlechten Eltern» – Per Limousine ins Reich der Toten Die Bühnen Bern zeigen zum letzten Mal das Stück nach einem Roman von Tom Kummer. Mirjam Comtesse

Szene aus «Von schlechten Eltern» in den Vidmarhallen. Foto: Iko Freese

Tom Kummers Frau Nina ist 2014 in Los Angeles an Krebs gestorben. In seinem autofiktionalen Roman «Von schlechten Eltern» schreibt der gebürtige Berner, wie er danach wieder in seiner Heimatstadt Tritt fassen will. Nachts fährt er als Limousinen-Chauffeur ausländische VIPs vom Kirchenfeld-Quartier durch die Schweiz. Was ist wahr, was erfunden? Das ist beim Autor, der in den 90-Jahren mit gefälschten Promi-Interviews für einen Skandal sorgte, nie ganz klar.

Doch gerade in den offensichtlich albtraumhaften Szenen, wenn der Luxuschauffeur das Reich der Toten ansteuert, ist die Erzählung besonders stark. Die Bühnen Bern haben das Werk unter der Regie von Tilmann Köhler als Uraufführung auf die Bühne gebracht. Nun ist die Derniere in den Vidmarhallen zu sehen. (mjc)

Aufführung: Freitag, 25. Februar, 19.30 Uhr, Vidmar 1, Bern.

