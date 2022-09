Zulasten der Kundinnen und Kunden – Pensionskassen und Staat machen mit Stromnetzgebühren Kasse Ausgerechnet jetzt steigen die ohnehin hohen Gebühren für die Benutzung des Stromnetzes deutlich. Der Preisüberwacher und Politiker fordern, dass der Bundesrat einschreitet. Peter Burkhardt

Markant erhöhte Durchleitungsgebühren: Bau eines Strommasts für eine Hochspannungsleitung in Zernez GR. Foto: Michael Scherrer

Plus 263 Prozent in Oberlunkhofen AG, plus 98 Prozent in Glattfelden ZH, plus 75 Prozent in Andermatt UR: Überall im Land schockierten die Stromwerke diese Woche ihre Kundinnen und Kunden. Sie teilten ihnen mit, wie hoch die Rechnungen für das kommende Jahr sein werden.