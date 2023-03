Hochhaussanierung in Bern – Massen­kündigung sorgt für Ärger und Konsternation Die Pensionskasse der rot-grünen Stadt Bern wirft über 100 Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen, damit diese saniert und später teurer vermietet werden können. Andres Marti

Plötzlich auf Wohnungssuche: Wegen einer Totalsanierung müssen die Gerbers nach 46 Jahren ihre Wohnung verlassen. Fotos: Raphael Moser

Die Kündigung sei für ihn «wie ein Blitz aus heiterem Himmel», sagt Hans-Ruedi Gerber am Wohntisch in seiner Wohnung im 14. Stock. Seit 46 Jahren wohnt der 78-Jährige mit seiner Frau in einem der beiden Hochhäuser an der Bahnstrasse im Berner Holligenquartier. Für ihre 4-Zimmer-Wohnung mit Balkonaussicht auf die Alpen zahlen sie monatlich rund 1300 Franken. Inklusive Nebenkosten. Nachdem die Kinder ausgezogen waren, freuten sich die Gerbers darauf, hier ihren Lebensabend zu verbringen.