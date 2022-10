Tagestipp: Nouvel Ensemble Contemporain – Pendeln zwischen Klassik und Jazz Das Nouvel Ensemble Contemporain spielt in der Dampfzentrale zwei neue Werke, die eigens für sie komponiert wurden.

Das Ensemble bei einem Konzert. Foto: zvg Pablo Fernandez, le NEC

Das Nouvel Ensemble Contemporain wurde vor 25 Jahren in La Chaux-de-Fonds gegründet und ist seither stets in Bewegung geblieben. Immer wieder arbeitet das Ensemble mit neuen Künstlerinnen und Künstlern zusammen und gibt jedes Jahr neue Stücke in Auftrag, um das eigene Repertoire an zeitgenössischer Musik zu erweitern. Dieses Jahr traf es Sylvie Courvoisier, eine Schweizer Pianistin und Komponistin, und Alex Paxton, ein junger englischer Komponist und Posaunist, die beide zwischen Klassik und Jazz pendeln. Die resultierenden Werke, die in der Dampfzentrale aufgeführt werden, sind eine explosive Mischung aus Improvisation, Groove und Psychedelik. (jek)

