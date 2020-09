«Bund»-Essaypreis Platz 2 – Pech und schlechte Gene Schonungslos beschreibt der Autor das «Problem»– Krankheit, Schwäche, Schmerz – als menschlicher Antrieb und Teil unserer Identität. Zielsicher stellt er in seinem Essay zentrale Fragen und verzichtet auf einfache Antworten. Ein intimer und zugleich politischer Text, der berührt und fesselt, ohne einem das Denken abzunehmen. Giannis Mavris

«Nicht die maximal mögliche Nähe zur Perfektion macht unsere Individualität aus, sondern die Abweichung von ihr»: Miss Schweiz Wahlen 2014. Foto: Keystone

I.

Ich leide unter Spondylitis ankylosans, auch bekannt als Morbus Bechterew. Das ist eine Erkrankung, die zu chronischer Entzündung und Versteifung von Gelenken führt und Schmerzen auslöst. Sie gehört zum sogenannten «rheumatischen Formenkreis», einer Gruppe von Krankheiten, deren Gemeinsamkeit ist, dass sie aus einer Störung des Immunsystems entstehen.

Eine Autoimmunerkrankung also. Da hat man unter allen möglichen Erkrankungsarten die Arschkarte gezogen, wenn man so will. Nicht, weil Autoimmunerkrankungen ungleich schlimmer wären. Sondern weil das zugrunde liegende Problem so stossend ist: Der Körper zerstört sich selbst. Es erfolgt kein Angriff von aussen, es gibt keine Möglichkeit zur heldenhaften Abwehr, zum heroischen Kampf gegen etwaige Eindringlinge. Nein, es ist das eigene Immunsystem, das sich täuscht, sich irrt und es letztlich verbockt.

Geerbt habe ich das von meinem Vater, der es wiederum von der Familie mütterlicherseits gekriegt hat. Frauen tragen ja auf dieser Welt bekanntlich das schwerere Los, das wird auch daran erkennbar, dass sie von Autoimmunerkrankungen in der Regel stärker betroffen sind. Das ist bei Morbus Bechterew allerdings nicht der Fall: Hier trifft es hauptsächlich die Männer. Ich habe sozusagen das Glück, meine Schmerzen als Teil einer zwischengeschlechtlichen Ausgleichsgerechtigkeit betrachten zu können.

Beginnt man sich ein wenig mit Autoimmunerkrankungen auseinanderzusetzen, offenbaren sich die Grenzen des Kenntnisstandes schnell. Vorab des eigenen, übersteigen doch die zugrunde liegenden biochemischen Zusammenhänge im Körper meinen Wissenshorizont deutlich. Aber auch der gesamten westlichen Medizin: Man versteht einfach noch zu wenig, wie was wann weshalb ausbricht. Autoimmunerkrankungen sind deshalb auch ein dankbares Pflaster für alternativmedizinische Behandlungen jeglicher Couleur. Das ist nicht per se schlimm, denn blindes Vertrauen in die Wissenschaft hilft in diesem Fall ja ohnehin nur bedingt weiter.

Auf der Suche nach einem besseren Verständnis meiner Erkrankung bin ich also irgendwann auf englischsprachige Fachliteratur gestossen. In der angelsächsischen medizinischen Forschung bewahrt man sich offenbar einen Restposten an Humor, wenn es sich um solcher Art unheilbare und unverstandene Fälle handelt – spricht man doch dabei lakonisch von «bad luck and bad genes», also von Pech und schlechten Genen.

«Erbgut, besser, am besten» Infos einblenden Gerade erfinden Forscher das Menschsein neu. Ein chinesischer Forscher verkündete, er habe das Erbgut von Babys so verändert, dass sie immun gegen das Aids-Virus seien. Das Erbgut der Zwillinge war mit der Genschere Crispr-Cas9 verändert worden. Und wir fürchten uns vor Gentomaten. Der Mensch verändert seit Jahrtausenden durch Züchtung die Gene von Tieren und Pflanzen. Wieso sollte er da vor sich selbst halt machen? Dieses Szenario birgt die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft: Wenn die kaufkräftigen Schichten zu Supermenschen werden, bleibt der Homo sapiens abgehängt zurück. Der 14. «Bund»-Essay-Wettbewerb fragte unter dem Titel «Erbgut, besser, am besten: Willkommen im Menschenpark»: Wird es künftig die auf natürlichem Weg geborenen Menschen mit Defekten und Unzulänglichkeiten sowie die gentechnisch schon vorgeburtlich perfektionierten Mitglieder einer Elite geben? Soll die Forschung stärker reglementiert werden? Überschätzt sich der Mensch? Bis jetzt fehlt eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, ob genetische Eingriffe beim Menschen legitim sind. Darf der Mensch Gott spielen? Eine dreiköpfige Jury mit dem Autor Wilfried Meichtry, der Philosophin Elisabeth Ehrensperger und «Bund»-Chefredaktor Patrick Feuz wählte aus 77 eingegangenen Essays die drei Gewinnertexte aus.

II.

Toll. Was beinhalten nun diese zwei Komponenten des Unglücks? Einerseits geht es um eine genetische Prädisposition, die gegeben sein muss, damit der Körper die Waffen gegen sich selber richtet. Ein genetisch bedingter Hang zur Selbstzerstörung, sozusagen. Das würde auch einige meiner Charakterzüge erklären, wobei ich mich damit aber wissenschaftlich wohl auf äusserst brüchiges Eis begebe.

Andererseits, und jetzt wird es verzwickt, braucht es externe Auslöser. Stress, Infektionen, ein ungesunder Lebenswandel, eine Schwangerschaft: Das alles kann Entzündungsschübe am Körper auslösen, das Hauptmerkmal der Krankheit. Man weiss nicht genau, wie das komplexe Zusammenspiel auf Zellebene funktioniert, aber so lautet zumindest die vorherrschende Meinung in der Forschung.

Für mich gibt es keinen Grund, das anzuzweifeln. Ganz im Gegenteil: Ich spüre direkte Zusammenhänge. Die Schübe kann ich zwar nicht voraussehen, aber ich kann ihr Kommen erahnen. Das Stichwort hier ist «ungesunde Lebensführung», und das hat viel damit zu tun, was und wie viel ich esse und trinke – siehe den oben erwähnten Hang zur Selbstzerstörung. Bin ich gestresst, kann das einen Schub auslösen. Eine durchzechte Nacht kann weitaus mehr Spuren hinterlassen als einen Kater. Und auf meine geliebten Zigaretten musste ich auch irgendwann verzichten, da Tabak den Krankheitsverlauf beeinflusst. Wenn der Körper aus dem Gleichgewicht fällt, braucht es viel, um ihn wieder zurechtzurücken.

Es gibt natürlich entzündungshemmende Medikamente, die man nehmen kann. Darauf muss ich teilweise zurückgreifen, wenn es mal nicht mehr geht. Und die Forschung hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht: Die modernen, spezifischen Behandlungstherapien können zwar Nebenwirkungen haben, aber sie bringen einen nicht mehr um (wie es zu Beginn ab und zu mal passierte). Immerhin.

Da wir nun im Zeitalter der allgemeinen Optimierung leben, drängt sich natürlich auch die Frage nach der genetischen Optimierung auf. Im Moment müssen wir uns mit oberflächlichen Retuschen zufriedengeben, die man nicht weitervererben kann. Heisst: Autoimmunkrankheiten können zwar bekämpft, aber nicht ausgeschaltet werden. Das Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass Autoimmunkrankheiten statistisch gesehen häufiger in Industrienationen auftauchen – just da also, wo ihre Heilung aufgrund der medizinischen und pharmakologischen Fortschritte theoretisch einfacher erfolgen sollte. Zugespitzt: Je mehr sich der Mensch von der Natur entfernt, umso mehr muss er zur Erhaltung seiner Gesundheit leisten.

«Da hat man unter allen möglichen Erkrankungsarten die Arschkarte gezogen, wenn man so will. Der Körper zerstört sich selbst»: Der Mann links leidet an Morbus Bechterew. Seine Wirbelsäule ist versteift und seine Beweglichkeit eingeschränkt. Die Frau ist gesund und normal beweglich.





Foto zvg.

Nun bin ich kein Naturromantiker oder -verklärer, verspüre auch kein Bedürfnis nach einer utopischen Rückkehr in den Schoss von Mutter Erde. Die Natur ist nicht unser Freund, sie ist uns gegenüber indifferent. Alle Bestrebungen, die in ihrer Summe unsere Zivilisation ausmachen, sind erfolgt, damit wir unabhängig von der Natur unser Leben führen können.

Warum sollten wir das also nicht auch mit unseren Unzulänglichkeiten so machen? Wäre das nicht ein Segen, die Schicksalskette zu durchbrechen, die ich mit meinen Vorfahren teile? Eine grosse Nase oder abstehende Ohren vererben kann mühsam sein. Aber damit fällt man immerhin auf und bekommt vielleicht sogar noch einen passenden Spitznamen. Aber pure Schmerzen vererben? Ist mässig lässig. Das Urteil wäre darum umso leichter zu fällen: Greifen wir in die DNA ein, schneiden ab, schieben rum, fügen an, was nötig ist, um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben!

III.

Denn was ich bei mir nicht mehr retten kann, könnte ich ja wenigstens meinen Kindern ersparen. Ich habe zum Beispiel Plattfüsse, die muss ich nicht unbedingt weitervererben. Auch nicht meine schlechten Zähne – die braucht niemand, sie sind zu teuer und ein andauerndes Ärgernis. Und wenn ich – und danach sieht es aus – die Hüfte meines Vaters geerbt habe, dann sollte man da auch etwas rumschrauben, auch wenn die künstlichen Hüftgelenke anscheinend immer besser werden.

Ich habe übrigens auch Vitiligo, ebenfalls eine Autoimmunkrankheit, die wegen Pigmentstörungen zu weissen Hautflecken führt. Die hatte auch Michael Jackson, was meinem Leiden einen gewissen Glam-Faktor verleiht. Da die Erkrankung weitgehend ungefährlich ist, ist das zwar nicht besonders schlimm. Aber wenn schon, denn schon: Auch Vitiligo muss weg.

Und wenn man schon dabei ist, könnte man ja eigentlich gleich noch ein paar weitere Ausbesserungen vornehmen. Der Bart dürfte etwas dichter sein, der Brustkorb weiter, untenrum vielleicht noch etwas länger. Man ist ja nicht unzufrieden, aber wenn man schon wählen darf…

Unweigerlich stellt sich aber irgendwann die Frage: Kreiert man da ein optimiertes Kind, oder klont man eine bessere Kopie von einem selbst? Und ist das nicht ein prinzipielles Problem bei der Schaffung des besseren, des perfekten Nachkommens?

IV.

Das mit der Optimierung ist eben so eine Sache. Heisst denn Optimierung gezwungenermassen auch Verbesserung? Nur allzu oft wird das mit Effizienz gleichgesetzt – aber es soll ja nicht so klingen, als ob bloss Fachkräfte für den Arbeitsmarkt fitgemacht werden sollen.

Die zweite Frage, die sich stellt: Anhand welcher Zielsetzung soll eigentlich optimiert werden? Wenn etwas auffällt in der Geschichte unserer Gattung, dann, dass wir uns zwar stetig weiterentwickeln, ohne jedoch einen gemeinsamen Plan zu haben, in welche Richtung es gehen soll.

Zudem: Was geschieht, wenn all die Abweichungen nivelliert werden, die Unterschiede verkleinert, die Unregelmässigkeiten ausgebügelt? Wären wir dann nicht alle normiert und standardisiert? Eine uniforme Zukunft: Beste Steilvorlage für autoritäre Herrschaftssysteme, die von superoptimierten Untertanen bevölkert werden. Denn Perfektion lässt nur wenig Diversität zu – blaue Augen und braune Augen dürften sein, aber graue?

Dabei macht nicht die maximal mögliche Nähe zur Perfektion unsere Individualität aus, sondern die Abweichung von ihr. Genetische Defekte und Unzulänglichkeiten sind es, die zu einem wesentlichen Teil unser Wesen und damit unseren Charakter formen und prägen.

Vielleicht könnte man dann aber, wenn wir endlich perfekt sind, all das anpacken, was bisher an unserem Mittelmass gescheitert ist: den Planeten retten, neue Welten erobern, nach dem ewigen Leben greifen. Wir glauben ja gerne, dass wir uns der einzige Stolperstein auf dem Weg zu Höherem sind. Wenn wir unsere Durchschnittlichkeit beiseiteschieben, können wir uns ja nicht mehr selber im Weg stehen!

Wahrscheinlich ist das aber eh alles zu weit gedacht. Eine Konstante in der Prophezeiung der Zukunft ist ihre stetige Überhöhung – was dann kommt, ist jedoch meist banal. Anstatt eine gemeinsame perfekte Zukunft erwartet uns wahrscheinlich ohnehin ein zunehmender gesellschaftlicher Zerfall: Soll doch jeder für sich schauen.

Wir aber müssen sowieso keine Angst vor einer solchen Mehrklassengesellschaft haben, in der die Reichen superoptimierten Nachwuchs zeugen können und sich die Übrigen mit kleinkalibrigen Eingriffen zufriedengeben müssen. Denn die ist doch schon längst Realität: Sie hat damit zu tun, wo man geboren wird, in welchem Land, in welche Familie, in welche Umstände. Und Stand jetzt hat man in der Schweiz nichts zu befürchten: Wir gehören gesundheitstechnisch schon längst zur Elite. Die Chancen stehen gut, künftig zur noch besseren Elite zu gehören!

Giannis Mavris: Journalist Infos einblenden Geboren 1985 in Griechenland als Sohn einer Schweizerin und eines Griechen. Seine Kindheit verbrachte er auf der Insel Paros. Im Alter von zehn Jahren Umzug in den Oberaargau. Erster Kulturschock. Gymnasium in Langenthal, Studium in Basel (Geschichte, Jura, Europastudien). Danach Umzug nach Athen. Zweiter Kulturschock. Arbeit auf der Schweizer Botschaft und als freier Journalist. Fünf Jahre später erneuter Umzug in den Oberaargau. Dritter Kulturschock. Arbeit als Lokaljournalist. Seit Anfang Sommer Umzug nach Bern und zuständig für Schweizer Politik bei Swissinfo.ch. Er freut sich auf den nächsten Kulturschock.

V.

Gingen die genetischen Mängel verloren, ginge aber auch ein Teil von uns verloren. Schmerzen, Kummer und Leid sind ja durchaus auch ein Antrieb für uns: Wem es gut geht, der braucht nicht viel zu denken, sondern kann mehr geniessen. Deswegen verbinden wir schöne und makellose Menschen eher mit Inhaltsleere, hingegen kommt uns ein gequälter und wüster Geselle meist bedeutungsschwer daher – das muss ein Philosoph sein! Auch dieses Essay ist so aufzufassen: Hätte ich kein Problem, hätte ich nichts zu sagen.

Ist die genetische Optimierung also Teufelswerk, das uns die Seele stehlen will? Wir stehen als Menschheit hier vor einem technologischen Sprung, der unser Wesen mehr verändern könnte als alles bisher Dagewesene. Ich gebe es zu: Ich für meinen Teil bin skeptisch. Nicht, weil ich Angst vor genveränderten Supermutanten habe. Auch ist mir bewusst, dass uns damit vielleicht grosse Chancen entgehen könnten.

Nein, meine Skepsis rührt aus einer anderen Überlegung her: Dem Streben nach Perfektion und der Beseitigung von Makeln würde ein Teil unseres Selbst zum Opfer fallen. Wir zahlen einen Preis für unser mangelbehaftetes Erbgut, ja, ich spüre das mit jedem Schub wieder von neuem. Aber zu glauben, dass der Fortschritt einzig ein Gewinn ist, ist zu kurz gedacht – Fortschritt ist oft auch mit Verlust verbunden.

Die Frage ist, ob der Gewinn für den Verlust entschädigt. Ich gebe zu: Der Gedanke ist sehr verlockend, den nachkommenden Generation die Probleme meiner Autoimmunerkrankung zu ersparen. Aber selbst wenn wir alle genetischen Unebenheiten ausgebügelt haben und jegliche «bad genes» aus dem Erbgut verbannt haben: Was ist dann mit dem «bad luck», dem Pech? Es ist eben nicht alles in unserer Hand.