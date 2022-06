Im «Stauffacher» – Payot eröffnet in Bern französischsprachige Buchhandlung Der Westschweizer Buchhändler kehrt in die Bundesstadt zurück; die Ladeneröffnung ist für Oktober geplant.

Payot, der grösste Buchhändler der Romandie, mietet sich im dritten Stock der Stauffacher-Filiale in der Berner Neuengasse ein. (Archivbild) Foto: Keystone

Der Westschweizer Buchhändler Payot geht mit Orell Füssli eine Kooperation ein und eröffnet im Oktober im «Stauffacher» in Bern eine französischsprachige Buchhandlung. Payot übernimmt im Gebäude an der Neuengasse 37 den dritten Stock.

Wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten, wird sich ein fünfköpfiges Team um die 235 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche kümmern. Payot war schon einmal in Bern präsent: von 1921 bis 1997. Für den grössten Buchhändler der Romandie wird die Berner Filiale die vierzehnte schweizweit und die einzige in der Deutschschweiz.

Orell Füssli verkauft im Berner «Stauffacher»-Gebäude bereits französischsprachige Bücher und Medien. Wie es bei der Pressestelle auf Anfrage hiess, umfasst das Angebot bisher wenige Laufmeter Regale und rund zwei Tische.

mb/SDA

