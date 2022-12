Foto-Adventskalender, Tag 24 – Paul Schwab Ein fotografisches Porträt von Heini Stucki und ein paar schöne Geschichten. René Wüthrich

Alle Fotos: Heini Stucki

Die Abschlussserie des diesjährigen Adventskalenders besteht aus Fotos des Fotografen Heini Stucki, der in Biel lebt und in Ins aufgewachsen ist. Es ist das Porträt eines Mannes, der von Beruf Hilfsarbeiter war. Vermutlich konnte man ihn beauftragen, gegen Bezahlung bestimmte Arbeiten auszuführen. Es ist eine lose Bildfolge, einige fast zufällige Fotografien, die nicht das kohärente Bild anstreben, aber man merkt, dass Stucki Schwab genau beobachtet hat und dann überlegt sein Bild von ihm machte. Vielleicht war Paul Schwab für ihn, wie für uns, ein Rätsel, ein Mensch aus einer so fremden Zeit, dass man sich kaum Gedanken macht, dass er geboren wurde oder sterben könnte. Auf den Fotos sieht man ihn bei der Arbeit und staunt über seine Kraft: Das Loch, das er beim Bahnhof Ins durch den Asphalt in die Erde gegraben hat, wirkt optisch wie eine Explosion. Aber dann umgibt ihn auch wieder eine Zärtlichkeit, die uns fesselt und überrascht. Wir sehen ihn auch mit dem schwarzen Schirm über die Felder spazieren. Wir sehen seinen einfachen Tisch, an dem er abends sass, und wir wissen nicht, was er dort gekocht oder gedacht hat.

Foto: Heini Stucki

Schwab war auf den Fotos schon ein älterer Mann. Seine Mutter hat noch beim Maler Albert Anker gearbeitet. Es gab von Schwab also eine lose Verbindung in die komplizierte und finanzträchtige höhere Kunst. Doch er hat alle Tage sein einfaches Leben gelebt. Wäre nicht Heini Stucki auf ihn aufmerksam geworden und hätte dieser ihn nicht begleitet und immer wieder mal fotografiert, wir wüssten nicht, dass es ihn je gegeben hat, ja mehr noch, wir könnten uns gar nicht vorstellen, dass es einen solchen Menschen oder viele solche Menschen je gegeben hat.

Der japanische Fotograf Hiroshi Sugimoto hat eine Zeit lang Architektur fotografiert, und zwar unscharf. Damit die wahre Struktur des Baus besser zum Vorschein komme, meinte er, und man nicht zu sehr am Ornament der Oberfläche haften bleibt. Vielleicht machen ganz ähnlich die wenigen Fotos, die das einfache Dasein des Hilfsarbeiters Paul Schwab aufbewahren, es uns beim Betrachten möglich die Oberfläche ebenfalls für ein paar Augenblicke zu durchschauen, dass zu Weihnachten einige Antworten darüber sichtbar werden, wer und was wir eigentlich sind oder sein wollten.

Heini Stucki hat den schönen und einfühlsamen Text am Schluss dieser Bildserie verfasst.



Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Foto: Heini Stucki

Anker, Albert. «Das erste Lächeln», 1885. Links die Mutter von Paul Schwab. Keystone

Foto: Heini Stucki

Paul Schwab, Hilfsarbeiter von Heini Stucki

«Jeder kennt die auf Kalendern, Schokoladenpackungen, Karten, Gobelinstickereien, Briefmarken und weiss sonst noch was für gedruckten Reproduktionen von Albert Ankers Bildern, etwa das ‹Erdbeeri-Mareili›, der ‹Erzählende Grossvater› oder das ‹Stickende Mädchen›.

Im Anker-Dorf Ins haben bis fast in unsere Zeit Menschen gelebt, die Anker und dessen Familie noch gekannt haben. Viele von ihnen hätte man als lebende Anker-Modelle bezeichnen können.

So etwa Paul Schwab, der im Kunstmuseum Neuenburg seine von Anker gemalte Mutter bewundert. Paul Schwab kannte viele Anker-Geschichten, denn seine Mutter war in jungen Jahren Hausmädchen beim Inser Maler.

Besonders beeindruckt war er von Ankers aus bürgerlicher Sicht etwas missratenem Sohn Moritz. In Paul Schwabs Erzählungen hatte Moritz die Dimension eines antiken Helden. So berichtete er etwa, wie der Malersohn in La Neuveville nach reichlichem Genuss von gutem Seewein drei Kantonspolizisten gleichzeitig durchprügelte und der herbeigerufenen Verstärkung schliesslich über den Bielersee schwimmend entkam.

Später, erzählte Paul Schwab weiter, sei der Moritz Anker Matrose geworden und übers grosse Wasser nach Amerika gefahren. Dort habe er eine schöne schwarze Amerikanerin gefunden und mit ihr ein paar Kinder gezeugt. Hätte Moritz’ Vater seine Enkel noch malen können, könnte man diese Mischung von Blondschöpfen aus Ins und schwarzgekrausten Afrokindern heute wohl eher auf einer Benetton-Reklame als auf einer Gobelinstickerei bewundern.»

Danksagung

Ich möchte mich beim Staatsarchiv des Kantons Bern, dem SBB-Archiv SBB Historic, dem Fotobüro Bern und der Gottfried Keller Stiftung, der Agentur Keystone, der Burgerbibliothek Bern und besonders beim Fotografen Heini Stucki herzlich bedanken.



