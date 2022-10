Urgestein im Parlament – Paul Rechsteiner tritt zurück – Zeitpunkt vor Wahl bewusst gewählt Nach 36 Jahren nationaler Politik ist Schluss: Der St. Galler Ständerat hört nach der Dezembersession auf und will die Linke für die Nachfolge in die Poleposition bringen. Matthias Chapman

Genug ist genug: SP-Ständerat Paul Rechsteiner hört in den nächsten Wochen auf. KEYSTONE

«Ich denke, es ist jetzt erlaubt», sagt der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner dem «St. Galler Tagblatt» zu seinem Rücktritt. «Es ist keine allzu grosse Überraschung: Ich werde nicht mehr kandidieren. Überraschender ist wohl, dass ich bereits im Dezember, also per Ende der Wintersession, zurücktreten werde.» Und warum macht er das noch vor den Wahlen im Herbst 2023? «Ich habe den Zeitpunkt deshalb gewählt, weil er zu einer Einer-Vakanz und einer separaten Ersatzwahl in St. Gallen führt.» Rechsteiner hofft, dass damit die Linke den Sitz im Ständerat halten kann. «Im Herbst stehen die Nationalratswahlen im Vordergrund, sie sind parteipolitisch geprägt. Die Einer-Vakanz erlaubt der Bevölkerung, schon vorher zu entscheiden, wie es mit der St. Galler Vertretung im Ständerat weitergeht.»

