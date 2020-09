Abo Musikfestival Bern (2.–6.9.) Ein Pendler zwischen den Kulturen

Hiroshima, Kobe, Fukushima: Die Katastrophen in seiner Heimat Japan haben im Werk Toshio Hosokawas Spuren hinterlassen. Wie der Komponist die Dämonen unserer Zeit in Musik bannt, ist am Eröffnungskonzert des Musikfestivals in der Reitschule zu hören.