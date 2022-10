Tagestipp: «The Death and the Maiden» – Patricia Kopatchinskaja bittet

zum Totentanz Er komme als Freund und nicht zum Strafen, behauptet der Tod in «Der Tod und das Mädchen». Die Camerata macht dieses Gedicht nun zu mal wuchtiger, mal sanfter Musik. Ane Hebeisen

«Der erste Satz beginnt wie ein Schock. Man sieht dem Tod in die Augen. Tiiii ratatata!» So beschreibt Patricia Kopatchinskaja Schuberts Komposition «Der Tod und das Mädchen», die sie zusammen mit der Camerata Bern zur Aufführung bringt. Eigentlich war das morbide Happening bereits fürs Frühjahr 2021 geplant. Der Tod – oder besser gesagt die Seuche namens Corona – brachte das Unterfangen zum Erliegen.

In der Not drehte man einen gleichnamigen Konzertfilm, der in die Kinos kam und bereits beachtliche 40’000-mal gestreamt worden ist. Nun ist das Programm doch noch auf der Konzertbühne zu erleben, die Premiere findet selbstredend in Bern statt. (ane)

