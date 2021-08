Intensivstationen warnen vor 4. Welle – «Patientenzahl geht steil nach oben», «es drohen grössere Probleme» Die Leiterinnen und Leiter der Intensivstationen in St. Gallen, Thun und Basel appellieren an alle, sich dringend impfen zu lassen. In deutlichen Worten beschreiben sie, was sonst passiert. Oliver Zihlmann

Hans Pargger, Antje Heise und Miodrag Filipovic leiten Intensivstationen in Basel, Thun und St. Gallen. Fotos: Kostas Maros, Manuel Zingg, Andrea Zahler

Das Gesundheitssystem könnte an seine Grenze kommen – das sagte die neue Taskforce-Chefin Tanja Stadler am Dienstag. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen hat sich in fünf Wochen versiebenfacht. Und die Zahlen steigen weiter steil an. Im Moment ist die Situation noch zu bewältigen. Doch jetzt warnen die ärztlichen Leiterinnen und Leiter von drei Schweizer Intensivstationen davor, was auf uns zukommen könnte: Antje Heise vom Spital Thun, Miodrag Filipovic vom Kantonsspital St. Gallen und Hans Pargger vom Universitätsspital Basel erklären in fünf Punkten, wo die Probleme liegen – und sie machen einen Appell.