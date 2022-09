Alle Gewinne fürs Klima – Patagonia will etwa 100 Millionen Dollar jährlich für die Umwelt spenden Der Hersteller von Outdoor-Kleidung verklagte mal Ex-Präsident Donald Trump, zahlt freiwillig eine Umweltsteuer und ruft Menschen dazu auf, weniger zu konsumieren. Nun verkündigt er, alles verfügbare Geld für den Klimaschutz ausgeben zu wollen. Michael Kläsgen

Patagonia positionierte sich schon immer etwas anders als die meisten anderen Bekleidungsmarken. Man kann in einen Laden gehen mit der Absicht, eine neue, nicht ganz günstige Jacke zu kaufen, und dann sagt die Verkäuferin: «Lassen Sie doch erst mal die alte reparieren.» Der Umwelt zuliebe. So ist es erst neulich wieder einer Stammkundin widerfahren. Und was soll man sagen? Geld sparen und gleichzeitig was fürs Klima tun? Das verbindet.

Ein Einzelfall? Nein, Umweltschutz ist der Kern der Unternehmensphilosophie des US-Familienunternehmens. Und in die eingebettet ist jetzt auch die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung der Familie seit Jahrzehnten: Nämlich, wie es weitergeht mit dem Outdoor-Ausrüster 50 Jahre nach der Gründung. Verkaufen? An die Börse gehen? Oder ganz was anderes machen? Darüber haben die Gründerfamilie Chouinard und die Unternehmensführung zwei Jahre nachgedacht - und jetzt entschieden: ganz was anderes. Der inzwischen 83-jährige Firmengründer, Bergsteiger und Umweltaktivist Yvon Chouinard fasst den Beschluss so zusammen: «Anstatt an die Börse zu gehen, könnte man sagen, dass wir ,zweckorientiert' vorgehen. Wir machen die Erde zu unserem einzigen Aktionär.»

Vom Firmensitz in Ventura, Kalifornien, ist der CEO Ryan Gellert per Video zugeschaltet und erklärt, was das bedeutet. Die Familie Chouinard überträgt alle Eigentumsrechte an zwei neue Organe: den Patagonia Purpose Trust und das Holdfast Collective, eine Nichtregierungsorganisation (NGO). «Das Wichtigste dabei ist, dass jeder Dollar, der nicht wieder in Patagonia investiert wird, als Dividende zum Schutz des Planeten ausgeschüttet wird», sagt Gellert. Mit der neuen Rechtsform soll gewährleistet werden, dass sich Patagonia auch noch in 50 Jahren und darüber hinaus seinem Hauptanliegen, dem Umweltschutz, widmet.

Jeden erhaltenen Dollar soll die NGO für den Naturschutz und die Artenvielfalt aufwenden

Der Trust hat seinen Sitz in Wyoming, wo die Familie Chouinard lebt. Das hat den Vorteil, dass die Ausschüttungen steuerfrei an das Holdfast Collective fliessen können. Beide Organisationen wurden schon vor drei Wochen mit einem Startkapital von 50 Millionen Dollar ins Leben gerufen, aber erst am Mittwoch offiziell bekannt gegeben. Man könnte den Trust vergleichen mit einer Stiftung deutschen Rechts, die keine individuellen Begünstigten hat, sondern einen gemeinnützigen Zweck erfüllt. Der Trust wird von der Familie geleitet. Das Holdfast Collective soll jeden Dollar für Naturschutz, Artenvielfalt, einzelne Gemeinden und den Kampf gegen die Klimakrise ausgeben. Gellert hofft, dass es jedes Jahr etwa 100 Millionen US-Dollar sein werden.

Das wäre noch einmal wesentlich mehr, als Patagonia bislang an Umweltorganisationen gespendet hat. 1985 hatte sich das Unternehmen verpflichtet, mindestens ein Prozent seines Umsatzes für den Umweltschutz abzugeben. Und dabei bleibt es: Die selbstauferlegte Umweltschutzsteuer «Earth Tax» führt Patagonia weiter ab. So wie auch das gesamte Management erhalten bleibt. Bis heute sollen so, sagt Gellert, etwa 150 Millionen US-Dollar an Sach- und Geldspenden für Umweltschutzorganisationen weltweit zusammengekommen sein.

Patagonia selbst lehnt das Wort «nachhaltig» ab, sondern bezeichnet sich als verantwortungsvolles Unternehmen. Das Führungsteam meint, als gewinnorientiertes Unternehmen per se Teil des Problems zu sein und deshalb agieren zu müssen. Als Unternehmen könne man niemals vollkommen nachhaltig sein. Schon allein, weil sich der CO₂-Fussabdruck aus der Vergangenheit nicht einfach löschen lasse. Daher das Engagement, unter anderem auch in Deutschland, wo Patagonia derzeit für mehr «Bürgerenergie» wirbt, ein Projekt für erneuerbare Energien.

«Kauf nicht diese Jacke», warb das Unternehmen

Patagonia wurde 2011 auf ziemlich ungewöhnliche Weise einem grösseren Publikum bekannt. Zum Black Friday hatte die Firma eine ganzseitige Anzeige in der New York Times geschaltet. Ausgerechnet anlässlich des Auftakts zum vorweihnachtlichen Kaufrausch stand da: «Don't buy this jacket.» «Kauf nicht diese Jacke.» Und darunter: "Kauf nicht, was du nicht brauchst. Denk zweimal darüber nach, bevor du etwas kaufst." Es folgte die Auflistung der Umweltkosten der Jacke und einiges mehr, was gegen sie sprach. Gellert erinnert sich noch an den Moment und an das Risiko, das die damals noch relativ kleine Firma damit einging. Doch was geschah? Der Umsatz stieg, und nicht einmal der Verkauf der Jacke ging zurück. Als Unternehmen in Privatbesitz veröffentlicht Patagonia zwar keine Finanzdaten. Der Umsatz soll sich laut Medienberichten aber seither vervierfacht und eine Milliarde US-Dollar überschritten haben.

Der kanadische Journalist J.B. MacKinnon schreibt in seinem Buch «Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen»: Dieser Ansatz von Patagonia könne als «Wasser auf die Mühlen des modernen Zynismus» verstanden werden. Denn was sei widersprüchlicher als der Einsatz des «Antikonsumismus», um mehr Dinge zu verkaufen. Doch fällt das Urteil des Konsumkritikers über Patagonia gnädig, ja wohlwollend aus. Er meint, so könnte das Marketing in einer wünschenswerteren Welt von morgen aussehen, einet Welt, die weniger verbraucht. Patagonias Ansatz bezeichnet er als «Demarketing», ein Begriff, der wenig bekannt ist. Demarketing soll nur einen winzigen Teil der gesamten Werbung einnehmen und in der Praxis nur selten angewandt worden sein, etwa bei Budweiser-Bier oder Bali-Reisen, jeweils um die Nachfrage zu bremsen.

Nicht so verwunderlich ist, dass der Ansatz bei Kundinnen und Kunden verfängt, die für Umweltthemen sensibilisiert sind und ihre Freizeit gern in der Natur verbringen, in den Bergen oder am Wasser. Ein grosser Teil dieses Outdoormarktes besteht laut Studien aus Personen, die relativ wohlhabend sind, aber weniger konsumieren wollen, weil sie sich wegen der Auswirkungen ihres Konsums auf die Umwelt sorgen. Patagonia hat diesen Markt längst erkannt: Das Unternehmen wirbt in seinem Gebrauchtkleiderprogramm «Worn Wear», einem Second-Hand-Marktplatz, gezielt mit Menschen, die zwar so aussehen, als hätten sie Geld, sich aber trotzdem mit geflickten und ausgefransten Klamotten präsentieren. Offenbar weil sie ihren eigenen Konsum reduzieren wollen.

2017 verklagte die Firma Donald Trump

Das entspricht weitgehend dem Geist, den die Familie nun mit der Übertragung ihrer Eigentumsrechte zum Ausdruck bringt. «Es ist mir todernst mit der Rettung dieses Planeten», sagt Yvon Chouinard. 2017 verklagte die Firma Donald Trump, als dieser drohte, Naturschutzgebiete in Utah zu verkleinern. Und mit «Vote the Assholes out»-Etiketten in ihren Kleidungsstücken warb sie 2020 für die Abwahl des damaligen US-Präsidenten. Patagonia hat kein Problem mit klaren Statements: «Ich glaube an den Kapitalismus», sagt Gellert, «aber er muss sich weiterentwickeln. Die Art, wie wir konsumieren, ist der Kern dessen, was im kapitalistischen Modell kaputt ist.»

So einen Satz hört man aus dem Mund von Konsumgüterherstellern eher selten. In Deutschland und Europa gibt es zwar viele Produzenten, die langlebige Produkte fertigen, von der Waschmaschine bis zur Handtasche. Aber die wenigsten werben mit dem Gedanken, dass eine langsamer konsumierende Gesellschaft langfristig auch weniger Güter produziert, verkauft und kauft - und dass dies der Umwelt zugutekommen kann. Mieten statt kaufen ist hingegen ein Geschäftsmodell geworden. Auch die deutsche Outdoor-Marke Vaude verleiht Zelte und Schlafsäcke. Doch bei Patagonia gehen sie noch weiter. MacKinnon schrieb schon im vergangenen Jahr, Patagonia dürfte «die erste Dekonsum-Marke mit globalem Profil» sein. Eine Marke, die weltweit dafür eintritt, weniger zu kaufen, durchaus auch von den eigenen Produkten.

Möglicherweise steigt Patagonias Umsatz so wie 2011 auch dadurch weiter an. Wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass die Nachricht von der neuen Rechtsstruktur nun publik gemacht wurde. Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs sind für Hersteller langlebiger Konsumgüter vergleichsweise gar nicht so schlecht, zeigen Studien. Sie werden in der Krise stärker nachgefragt als etwa Ex-und-hopp-Ware.

