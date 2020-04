Unerquicklicher Familienroman – Passionsreise nach Monza Aus dem Leben einer Familie, die unter die Räder kam: Der Berner Roland Reichen schreibt mit dem Roman «Auf der Strecki» an seiner Chronik der Deklassierung weiter. Alexander Sury

Als sich das Siegertrio feiern lässt, sind die Zaungäste Vättu und sein Sohn längst auf dem Rückweg zum Car von Passion Reisen Steffisburg; Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza 2015. Foto: Mark Thompson /Getty Images

Als der Vättu und sein erwachsener Sohn auf dem Parkplatz aus dem Car aussteigen, scheint die Formel-1-Rennstrecke von Monza noch unendlich weit weg, unsichtbar hinter einem Waldstück in der Ferne. Chauffeur Miescher Rolä wünscht ein aufregendes Rennen und verkündet: «Leider müsst ihr jetzt halt selber lugen, haha, weil ich war eben noch nie hier an der Strecki.» Hinter ihnen liegt eine Fahrt aus dem Berner Oberland mit «Passion Reisen Steffisburg» – und das auf unbequemen Hartschalensitzen mit grünem Plastikbezug, «der klebt einem wie ein Saugnapf am Füdlen; schon beim kleinsten Ranggen gibt es ein Furzgeräusch.» Der Sohn hat ein Buch des Aphoristikers E. M. Cioran bei sich mit dem Titel «Vom Nachteil, geboren zu sein» und ist bei der Fahrt durch den Gotthardtunnel über einen Satz darin gestolpert: «Wir rennen nicht dem Tod entgegen, wir fliehen vor der Katastrophe der Geburt.»