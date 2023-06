Localnet Burgdorf – Pascal Kirchhofer folgt auf Urs Gnehm Der Burgdorfer Energieversorger erhält aufs nächste Jahr mit Pascal Kirchhofer einen neuen Chef. Hans Ulrich Schaad

Pascal Kirchhofer wird neuer Chef der Localnet AG. Foto: PD

Der Führungswechsel beim Burgdorfer Energieversorger Localnet AG auf das nächste Jahr ist von langer Hand vorbereitet. Im Dezember 2022 hat Urs Gnehm seinen Rücktritt als CEO der Localnet AG auf Ende 2023 angekündigt. Er will sich nach 23 Jahren an der Spitze der Localnet aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich vermehrt seinen Hobbys zuwenden. In einem deutlich reduzierten Pensum werde sich der 61-Jährige noch einigen strategischen Aufgaben zuwenden, heisst es in einer Mitteilung.

An seiner letzten Sitzung hat der Verwaltungsrat Gnehms Nachfolger gewählt. Die Wahl fiel einstimmig auf Pascal Kirchhofer aus dem solothurnischen Bellach. Der 40-Jährige sei ein bestens ausgewiesener Energiespezialist. Kirchhofer ist derzeit bei der CKW AG als Leiter Energiemanagement und Mitglied des Führungskaders angestellt. Neben einem Abschluss als Systemtechnikingenieur FH verfügt er über einen Emba der Hochschule für Wirtschaft in Bern und verschiedene weitere Managementweiterbildungen der Universität St. Gallen.

Urs Gnehm ist seit 23 Jahren CEO von Localnet. Foto: pd

Pascal Kirchhofer wird seine Stelle Anfang Januar 2024 antreten und nach einer kurzen Einführungszeit die operative Gesamtverantwortung für die Localnet AG übernehmen. Der bisherige CEO Urs Gnehm und die ganze Geschäftsleitung werden ihn bei der Einführung tatkräftig unterstützen. (hus/pd)

