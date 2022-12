Verfahren am Regionalgericht – Partygäste fanden einen Schwerverletzten in seinem Bett Ein Mann wurde in seiner Wohnung in einem Dorf im Emmental übel zugerichtet. Der Nachbar wurde beschuldigt. Doch es mangelt an Beweisen. Regina Schneeberger

An der Party floss jede Menge Wodka. Das macht die Aussagen der Zeugen nicht glaubwürdiger. Symbolbild: Getty Images

Der Mann war übel zugerichtet worden. Zahlreiche Frakturen im Gesicht, gebrochene Rippen, gequetschte Leber. Blutüberströmt lag er da, nicht etwa im Hinterhof einer zwielichtigen Bar – sondern in seinem eigenen Bett. Dort, in seiner Kellerwohnung, fanden ihn Mitbewohner und Nachbarn. Was ist in dieser Julinacht in einem Dorf im Emmental geschehen? Klarheit sollte ein Verfahren am Regionalgericht in Burgdorf bringen.