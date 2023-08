Partnerschaft mit vier Klubs – BLS wandeln umstrittenen SCB-Zug zum Eishockey-Zug um Der SC Bern muss ab diesem Herbst seinen BLS-Zug mit Fribourg-Gottéron, dem EHC Biel und den SCL Tigers teilen.

Der BLS-Mutz im SCB-Logo hat ausgedient. Bild: Peter Samuel Jaggi (BT)

Der SC Bern hat künftig keinen «eigenen» BLS-Zug mehr. Der Doppelstockzug des Typs Mutz ist ab diesem Herbst mit den Logos von insgesamt vier Eishockey-Klubs der Region unterwegs.

Dazu gehören nebst dem SCB auch der HC Fribourg-Gottéron, der EHC Biel-Bienne und die SCL Tigers. Der neue Hockey-Zug werde ab November auf verschiedenen BLS-Linien fahren, teilte die BLS am Montag mit. Die Partnerschaft mit den vier Klubs verdeutliche, dass die Bahn Menschen und Regionen verbinde.

Der «SCB-Zug» war seit Sommer 2018 unterwegs. Bei den Fans des SC Bern kam er gut an, bei den Anhängern der anderen Eishockey-Klubs hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Kurz nach Inbetriebnahme 2018 war der Zug in Biel bereits versprayt worden.

Seinem Ärger über das Zugsdesign machte damals sogar der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr Luft. «Mit diesem Zug muss ich fahren? Sorry, liebe BLS, aber das geht überhaupt nicht», schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst, der damals Twitter hiess. Über 50 Prozent der BLS-Kunden seien gar keine SCB-Fans.

SDA

