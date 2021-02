Neue Atelier-Serie «Was macht die Kunst?» – Partikel der Pandemie Weiss ein Maler, wovon seine Bilder handeln? Speichelprobe bei einem, der sich schon lange mit solchen Fragen beschäftigt: zu Besuch bei Heinz Mollet. Martin Bieri

«Ich zwinge nichts auf»: Heinz Mollet in seinem Atelier in der Gurten-Gartenstadt. Foto: Franziska Rothenbühler

Zuerst hört es sich wie eine einfache Sache an: «Nein», antwortet Heinz Mollet auf die Frage, ob die Pandemie seine Arbeit infiziere. Gar nicht? «Höchstens äusserlich.» Äusserlich, weil Mollets Gemälde letzten Monat eigentlich in der Galerie von Béatrice Brunner am Nydeggstalden hätten hängen sollen und nicht hier, in Mollets Atelier mit der grossen Fensterfront in der Gurten-Gartenstadt. Die Ausstellung wurde auf unbestimmt verschoben. Es sind, wie schon lange bei Mollet, abstrakte Bilder, strukturierte Flächen, Farbinseln, Umrisse und Spuren. Im Gespräch führt er eins ums andere vor, hängt auf, hängt ab. Von jedem weiss er, wo es im Atelier zu finden ist und von jedem wüsste er, wo er es bei Brunner platzieren würde.