Covid-Zertifikat im Bundeshaus – Parlamentarier wollen nun doch kein Privileg Dass die Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus von der Zertifikatspflicht befreit sind, kommt nicht gut an beim Volk. Nun sind selbst SVP-Vertreter für eine nachträgliche Einführung. Mischa Aebi , Adrian Schmid , Denis von Burg

Überraschende Töne aus der SVP: Nationalratspräsident Andreas Aebi will kein Privileg für Bundesparlamentarier. Foto: Keystone

National- und Ständeräte dürfen am Montag zum Start der Herbstsession im Bundeshaus einmarschieren, auch wenn sie weder geimpft noch genesen oder getestet sind. Das hatte die Verwaltungsdelegation des Parlaments beschlossen. Deren Chef, Ständeratspräsident Alex Kuprecht von der SVP, begründete den Entscheid so: «Ohne Rechtsgrundlage wäre ein Eingriff in die Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder mittels Zertifikatspflicht unzulässig.»

Parlamentarier haben allerdings inzwischen gemerkt, dass das Politikerprivileg im Volk schlecht ankommt. Überraschend ist, dass nun selbst SVP-Politiker die Zertifikatspflicht für Bundespolitiker befürworten. So sagt Nationalratspräsident Andreas Aebi: «Ich bin dafür, dass Parlamentarier für den Zutritt zum Bundeshaus ein Zertifikat vorweisen müssen. Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn man ausgerechnet für Politiker eine Ausnahme macht.»