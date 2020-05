Regieren in Notlagen – Parlamentarier wollen Bundesrat entmachten Das Ziel der Mission ist nichts weniger, als die Demokratie zu retten: Führende Politiker von SVP bis SP schmieden Pläne, wie National- und Ständerat mehr Einfluss aufs Krisenmanagement der Regierung bekommen. Adrian Schmid , Denis von Burg

SP-Ständerat Hans Stöckli (links) und SVP-Nationalrat Alfred Heer haben beide Ideen, wie das Parlament in Krisenzeiten mehr Einfluss auf den Bundesrat nehmen könnte. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Der Bundesrat kann machen, was er will. Er schliesst und öffnet Läden, Restaurants sowie Schulen. Er schnürt milliardenschwere Hilfspakete und bestimmt, wie viele Leute sich versammeln dürfen. Das Corona-Regime treibt mittlerweile nicht nur Demonstranten auf die Strassen. Die krisenbedingte Machtballung beim Bundesrat ist auch Politikern aus allen grossen Parteien nicht mehr geheuer. Sie fordern jetzt eine bessere Kontrolle und Legitimation der Entscheide durch das Parlament. Ende Mai kommt es zu einem «Notstandsgipfel», bei dem sich die Staatspolitische Kommission des Nationalrats mit den Präsidenten und Vizepräsidenten beider Parlamentskammern beraten will.