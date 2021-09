Bern «spart» durch Mehrerträge – Parkieren wird teurer. Wer nicht Feuerwehrdienst leistet, muss zahlen Höhere Parkgebühren und eine Feuerwehrersatzabgabe sollen das Budget der Stadt Bern um rund acht Millionen Franken entlasten. Bernhard Ott

Finanzdirektor Michael Aebersold (SP), Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) und Gemeinderat Reto Nause (Mitte) zählen beim Budgetieren auf Mehreinnahmen. Foto: Raphael Moser

Höhere oder neue Gebühren sind in der Regel unpopulär. Das ist im Prinzip auch in der Stadt Bern so. Aber der Sparwille der rot-grünen Mehrheit ist gedämpft. Daher beinhaltet das Entlastungspaket des Berner Gemeinderates zum 32-Millionen-Budget des nächsten Jahres auch gegen 8 Millionen Franken Mehreinnahmen.

Konkret geht es unter anderem um eine Erhöhung der Gebühr für die Anwohnerparkkarte, die ab nächstem Jahr 1,5 Millionen Franken mehr in die Stadtkasse spülen soll. Und die Einführung einer Feuerwehrersatzabgabe, was ab 2023 über 6 Millionen Franken pro Jahr einbringt.