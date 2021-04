Bern macht auf, Berlin macht dicht – Parallelwelten einer Pandemie In Bern gibt es bald wieder kaltes Bier auf der Terrasse, in Berlin dürfen die Leute demnächst nach 21 Uhr nicht mehr raus – ein Blick auf zwei Hauptstädte mit steigenden Infektionszahlen. Rosanna Steppat

Menschenleerer Alexanderplatz: Sollte im Rahmen der Covid-Massnahmen in Berlin eine Ausgangssperre verhängt werden, dürfen Passanten ab 21 Uhr nicht mehr unterwegs sein. Foto: Keystone

Obwohl die Inzidenzwerte in beiden Hauptstädten steigen, werden Corona-Einschränkungen in Bern gelockert, in Berlin hingegen massiv verschärft.

Während in der Bundesstadt ab dem 19. April die Restaurantterrassen wieder öffnen dürfen und weitere Lockerungen im Kultur- und Freizeitbereich beschlossen wurden, steht im Nachbarland ein Lockdown von neuer Härte ins Haus. Die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützten Verschärfungen werden auch Berlin treffen: eine Ausgangssperre, Ladenschliessungen und strenge Kontaktverbote ab einer Inzidenz von 100.