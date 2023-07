Open Air auf Bernexpo-Gelände – «Paradise City» versus Lärmklagen Nach Guns N’ Roses finden weitere Open-Air-Konzerte auf der Berner Allmend statt. In den angrenzenden Stadtquartieren sorgt dies teils für Unmut. Jana Kehl

Knapp 25’000 Fans kamen für das Konzert der amerikanischen Rockband Guns N’ Roses nach Bern. Die Veranstaltung fand nicht im Wankdorf-Stadion, sondern auf einer Open-Air-Bühne statt. Foto: PD

Mit Guns N’ Roses hat der Open-Air-Sommer auf der Berner Allmend erst angefangen. In einer Woche wird die britische Rockband Muse auf der Bühne stehen, darauf folgt das neue zweitägige Hip-Hop-Festival Spex. «Das Bernexpo-Gelände bildet einen optimalen Platz dafür in der Stadt Bern», sagte Tom Winter, Direktor des Messeveranstalters Bernexpo, im Vorfeld. Doch nicht alle in der Stadt Bern zeigen sich erfreut, dass solch grosse Konzerte auch ausserhalb des Wankdorf-Stadions stattfinden.