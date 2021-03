Zur Vorbereitung auf den Besuch von Papst Franziskus wird die Al-Tahira-Kirche in Mosul im Irak renoviert. Foto: Hawre Khalid (Getty Images)

Angst scheint Franziskus nicht zu kennen. Nein, er besteht darauf, gerade den bedrängten Christen in instabilen Ländern Trost und Stärkung zu bringen. 2015 reiste er in die Zentralafrikanische Republik, 2017 nach Burma. Wenn er am Freitag in den Irak aufbricht, um die einstige IS-Hochburg Mosul zu besuchen und in zerstörten Kirchen zu beten, begibt er sich auf seine bislang riskanteste Reise.

Franziskus weiss um die prekäre Sicherheitslage im Land. Irakische Milizen und IS-Zellen sind nach wie vor aktiv. In den letzten Wochen kam es zu zahlreichen Anschlägen. Erst am Mittwoch wurde die Militärbasis Ain al-Asad im Westirak Ziel von Raketenangriffen. Im Januar kostete ein Anschlag im Zentrum von Bagdad 32 Menschen das Leben. Sicherheitskräfte gehen brutal gegen Demonstranten vor. Die Strassenproteste mit über 600 Toten liegen gerade ein Jahr zurück.