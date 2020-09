Neue Zeitung in Italien – «Papier gibt Prestige» Gegen den allgemeinen Trend in der Branche und gegen die Krise bringt der Unternehmer Carlo De Benedetti eine neue Tageszeitung auf den Markt. Oliver Meiler aus Rom

«Journalismus gefällt mir nun mal»: Carlo De Benedetti, 85 Jahre alt. Foto: Benedetto Galli (Ti-Press )

Auch das Italienische kennt zwei Wörter für Morgen und morgen: «Mattino» ist, was nach der Nacht kommt. «Domani» ist der Tag nach dem heutigen, die unmittelbare Zukunft also – metaphorisch aber auch die etwas weiter entfernte. Und so will man sich bei den Machern von «Domani» verstanden wissen, auch wenn sie sich mit etwas vermeintlich Gestrigem präsentieren, nämlich einer Zeitung aus Papier. 16 Seiten täglich, unterteilt in drei grosse Sektionen: Fakten, Analysen, Ideen. Viel Politik und Kultur, kaum Nachrichten. Sport? Nur wenn er über das Sportliche hinausgeht. 1 Euro. Nach zwei Wochen sagt der Zeitungshändler an der Via Arenula im Zentrum Roms: «Kommt offenbar gut an.»

«Sonst ist es einfach eine Webseite»

«Domani» ist das Folgeprodukt – manche sagen: eine Revanche – nach der jüngsten Grossübernahme in der italienischen Medienwelt. Der Unternehmer Carlo De Benedetti, 85 Jahre alt, fühlte sich nach dem kürzlichen Verkauf der linksliberalen «La Repubblica» und deren Nebenpublikationen, deren Verleger er während fast vier Jahrzehnten gewesen war, an die Familie Agnelli von Fiat gedrängt, eine neue Tageszeitung auf den Markt zu bringen. Gegen den allgemeinen Trend in der Branche und gegen die Krise. «Journalismus», sagte De Benedetti, «gefällt mir nun mal.» Und eine Zeitung müsse man in den Händen halten können, sonst sei es keine Zeitung. «Sonst ist es einfach eine Webseite.» 16 Seiten hält er für das Minimum, darunter sei die Haptik weg. De Benedetti spricht von der «Noblesse des Papiers».

«Domani» wird von einer jungen Redaktion gemacht: zwanzig Festangestellte, auch einige prominente Namen sind dabei.

Solche Töne hat man schon lange nicht mehr gehört. Und natürlich weiss auch De Benedetti, dass die Zukunft im Digitalen liegt. Das Morgen. Zunächst galt es aber, eine Note aus Papier zu setzen. Das Layout ist modern und minimalistisch, sehr übersichtlich, fast kein Firlefanz. Die Texte sind alle eher lang, höchstens zwei pro Seite – man will die Nachrichten vertiefen. Bei 30'000 zahlenden Lesern, Online und Papier, soll der Breakeven «locker» geschafft sein, sagt De Benedetti. Gedruckt und vertrieben wird die Zeitung vom Verlag des «Corriere della Sera», und das ist ein pikantes Detail: Das bürgerliche Blatt aus Mailand, Italiens Zeitung mit der stärksten Auflage, ist der ewige Gegenspieler von «Repubblica», der Nummer 2. De Benedetti versichert, dass in dem Abkommen mit dem «Corriere» keine Rachegelüste gegen seine alte Liebe stecke.

Kommt offenbar gut an: Die neue Tageszeitung «Domani». Foto: PD

«Domani» wird von einer jungen Redaktion gemacht: zwanzig Festangestellte, auch einige prominente Namen sind dabei. Emiliano Fittipaldi etwa, der Investigativjournalist, kam vom Nachrichtenmagazin «Espresso», das zum selben Konzern gehört wie «La Repubblica». Chefredaktor von «Domani» ist Stefano Feltri, 35 Jahre alt. Feltri hatte früher bei anderen kleinen und mittleren Zeitungen quer durch das politische Spektrum gearbeitet: beim bürgerlichen «Foglio», beim linksliberalen «Riformista», zuletzt lange beim «Fatto Quotidiano», der den Cinque Stelle nahesteht. In seinem ersten Editorial schrieb Feltri: «Unparteiische Zeitungen gibt es nicht, die ehrlichen deklarieren ihre Präferenzen.» So ist das wenigstens in Italien: Kaum ein Blatt, von dem man nicht genau wüsste, wie es tickt. Für ein ausgewogenes Bild muss man ein halbes Dutzend lesen.

Gegen die zentristische «Repubblica»

«Domani» soll die Zeitung progressiv denkender, urbaner Menschen sein, die sich bei der angeblich mittlerweile zentristischen «Repubblica» nicht mehr daheim fühlen. Ob die tatsächlich schon in der politischen Mitte angekommen ist, nun, da sie dem Turiner Familienkapitalismus gehört, lässt sich noch nicht sagen. Die meisten berühmten Autoren sind der «Repubblica» treu geblieben, bisher wenigstens. Und sie schreiben nicht rechter als früher.

«Domani» will sich hauptsächlich auf ganz grosse Themen konzentrieren: Klimawandel; die Verwerfungen und Dynamiken der Globalisierung; Italiens Staatsschuld, die schwer auf den Schultern der Jungen liegt; die vielen Ungleichheiten in der Gesellschaft, die wachsende Diskrepanz zwischen immer mehr Armen und immer weniger Reichen. Zunächst musste sich die Zeitung aber vor allem um das übliche Geschäft kümmern: In die erste Woche fielen Regionalwahlen und das Referendum über eine Verkleinerung des Parlaments. «Domani» sprach sich offen gegen die Stutzung der Zahl der Parlamentarier aus, für ein «No» also – wie «La Repubblica» übrigens auch. Doch das Ja gewann, das galt es einzuordnen. Ein Coup gelang der Redaktion am vergangenen Wochenende, da sprach der in Ungnade gefallene Kardinal Angelo Becciu, dem der Papst unsaubere Finanzgeschäfte vorwirft, zuerst mit «Domani» – und verteidigte sich. Das neue Blatt wurde zum ersten Mal überall zitiert. Feltri sagt: «Papier gibt Prestige.»

Auch für die etwas fernere Zukunft hat Carlo De Benedetti vorgesorgt. «Domani» soll in eine Stiftung übergehen. Und damit die auch übermorgen genug Geld hat, legte er in seinem Testament einen stattlichen Betrag fest, damit es daran so schnell nicht mangeln wird. De Benedettis Privatvermögen wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt.