Papa muss noch Baseball spielen

Am Freitagabend standen die Nationals bereits wieder auf dem Feld. Das MLB-Playoff ist streng getaktet, geht eine Serie über die volle Länge, geht es für die Sieger oft schon zwei Tage später weiter. Nun warteten die St. Louis Cardinals. Doch einer fehlte. Daniel Hudson, der «Closer», der immer dann aufs Spielfeld kommt, wenn es darum geht, den Sieg nach Hause zu bringen, lief nicht auf den Werfer-Hügel. Der Grund dafür lag in diesem Moment in seinen Armen, gut 3,5 kg schwer. Der Grund dafür hatte da noch nicht einmal einen Namen, und doch wurde schon im nationalen TV über ihn gesprochen. Oder besser gesagt, über sie: Hudsons frischgeborene Tochter.

Das Gesprächsthema Nr. 1

Der 32-jährige Werfer war nach dem Sieg in der Viertelfinalserie zu seiner hochschwangeren Frau Sara gereist und verpasste darum den Start der Halbfinalserie. Nicht alle verstanden seine Entscheidung. David Samson, der ehemalige Präsident des Baseballteams aus Miami, twitterte beispielsweise: «Unglaublich, dass Hudson das erste Spiel verpasst. Wenn es Mutter und Kind gut geht, muss er nach St. Louis. Das ist unentschuldbar.»

Unreal that Daniel Hudson is on paternity list and missing game 1 of #NLCS . Only excuse would be a problem with the birth or health of baby or mother. If all is well, he needs to get to St. Louis. Inexcusable. Will it matter? #waittosee

