Zwei Personen nach Unwetter im Wallis vermisst

Der Wetterwechel hat am Sonntagabend in vielen Regionen der Schweiz Sturmböen und Starkregen gebracht. Im besonders betroffenen Kanton Wallis trat die Losentse bei Chamoson nach einem Sturm über die Ufer. Wie die Kantonspolizei bestätigte, wurden dabei zwei Autos weggeschwemmt. Zwei Personen wurden am Abend noch vermisst. In mehreren Gebieten des Kantons kam es zudem zu Erdrutschen.