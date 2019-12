«Zum Fliehen ist es jetzt zu spät»

Die Situation im Nachbar-Bundesstaat New South Wales ist die Situation ebenfalls noch nicht unter Kontrolle:

At 12pm, 97 fires are burning across NSW with 43 yet to be contained. With high temperatures and strong winds forecast for today and tomorrow, visibility is yet again low across some firegrounds. Talk to your family and friends about what your plan will be if threatened by fire. pic.twitter.com/dpmAESdWwd

— NSW RFS (@NSWRFS) December 30, 2019