«Wladimir Putin» bekommt eigene BBC-Sendung

Die britische BBC plant eine neue Comedy-Talkshow mit ungewöhnlichem Gastgeber: Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, soll eine animierte Version des russischen Präsidenten Wladimir Putin pro Folge zwei Gäste interviewen. Das neue Format «Tonight with Wladimir Putin» (Heute Abend mit Wladimir Putin) soll im Juni auf dem Fernsehsender BBC Two laufen.