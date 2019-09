Wiesn-Besucher wird von S-Bahn erfasst, Schweizer stürzt auf Gleis

Eine S-Bahn hat in München einen Besucher des Oktoberfests erfasst. Der 22-Jährige starb in der Nacht zum Samstag in einem Spital. Der Tourist aus Frankreich hatte mit einer Gruppe das Oktoberfest besucht und war anschliessend in München am Bahnhof Laim neben einer fahrenden S-Bahn gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte.