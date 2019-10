Zwei Tote bei Schüssen in Halle – offenbar vor Synagoge

«Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf», teilte die Polizei in Halle am Mittwoch per Twitter mit. Das Boulevardblatt «Bild» berichtete, die Schüsse seien vor einer Synagoge gefallen. Die «Mitteldeutsche Zeitung» bestätigt diese These mit Zeugenaussagen.