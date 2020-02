Vier Verletzte nach Sessel-Absturz am Fronalpstock

Es habe sich um eine Spezialfahrt gehandelt, sagte der Sprecher zudem. Weitere Personen blieben unverletzt; die Bergung sei im Gange. Zur Unglücksursache konnte er noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen liefen, hiess es lediglich. Im Einsatz standen auch der Rettungsdienst Schwyz und die Feuerwehr Stoos SZ.

06.02.2020: Nach 22 Uhr wurden 4 Personen beim Absturz eines Sessels der oberen Sektion des Sesselliftes Stoos-Fronalpstock verletzt. Vier Rettungshelikopter, der Rettungsdienst Schwyz und die Fw Stoos im Einsatz. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Mehr Infos folgen später. — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) February 6, 2020

Absturz bereits 2016

Der Sessellift war bereits vor vier Jahren von einem Absturz betroffen. Damals war der Sessel allerdings unbesetzt. Im März 2016 war ein leerer Sessel der 4er-Sesselbahn Mettlen-Fronalpstock bei einer Bergfahrt zu Boden gestürzt. Der Absturz ereignete sich bei der Stütze Nummer 9. Es waren damals keine Personen verletzt worden. Der abgestürzte Sessel Nummer 38 und das Förderseil wurden aber durch das Ereignis beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt hatten sich rund 15 Passagiere auf der Anlage am Fronalpstock befunden. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) kam damals zu dem Schluss, dass der Sessel durch eine Windböe so weit entgegen der Fahrtrichtung ausgelenkt wurde, dass er an einer Stütze hängenblieb und dadurch vom Seil gehebelt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt am Donnerstagabend habe am Fronalpstock kein Wind geherrscht, sagte ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei. Die Abklärungen zum Unfallhergang seien im Gange.