Videos zeigen Polizeigewalt in Wien

Zwei kurze Videos zeigen, wie brutal die Polizei in Wien gegen unbewaffnete Demonstranten vorging. Ein Video, das am Wochenende bei Twitter veröffentlicht wurde, zeigt mehrere Polizisten, die einen Demonstranten festhalten, während ein anderer Polizist auf ihn einschlägt. Dazu ruft jemand, vermutlich aus Kreisen der Polizisten: «In die Nieren! In die Nieren!» Um die Szenerie herum stehen mehrere weitere Polizisten, die sich demonstrativ wegdrehen und den Vorfall dadurch vor Blicken abschirmen.