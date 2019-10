Vermisste nach Unwetter: Fund eines Autowracks in der Rhone

Die Walliser Kantonspolizei hat am Sonntag eine Suche nach den beiden seit den Unwettern vom 11. August in Chamoson vermissten Personen durchgeführt. Im Rahmen dieser Aktion wurde in der Rhone das Wrack eines Autos gefunden.

Seit den Unwettern von Chamoson habe die Kantonspolizei die Suche nach den beiden Vermissten sowie dem Fahrzeug fortgesetzt, hiess es in einer Medienmitteilung. Am Sonntag nun führten Spezialeinheiten der Kantonspolizei aufgrund der günstigen Wetterbedingungen und des niedrigen Wasserstands der Rhone eine «Hydrospeed-Suche» zwischen Chamoson und Leytron durch. Gegen 14.30 Uhr entdeckten sie in der Nähe von Leytron, am rechten Rhone-Ufer, ein Wrack eines Autos.