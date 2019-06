Val-de-Ruz unter Wasser – Menschen im Auto gefangen

Die Schäden an mehreren Dutzend Gebäuden sind beträchtlich. Unterirdische Garagen und Keller wurden ebenso wie Erdgeschosse überflutet. Böschungen rutschten ab und die Strasse zwischen Dombresson und Le Pâquier wurde beschädigt und teilweise zerstört. Sie dürfte mehrere Tage für den Verkehr gesperrt bleiben.

Zwischen dem späten Freitagabend ab 22 Uhr und Samstag um 03.45 Uhr gingen mehr als 560 Notrufe allein aus dem Val-de-Ruz bei der Kantonspolizei ein. Zudem fiel der Strom aus. In den frühen Morgenstunden waren noch 150 Haushalte vom Strom abgeschnitten, die Lage normalisierte sich aber langsam.

Suche aus der Luft

Im Einsatz standen zwei Helikopter der Rettungsflugwacht und einer der Armee. Am Morgen war ihre Hauptaufgabe die Suche nach eventuell Vermissten und die Bergung von Bewohnern, die wegen der Fluten in ihren Häusern festsassen. Einige Menschen wurden evakuiert. Der Zivilschutz standen bereit, um weitere bis zu 40 Personen unterzubringen.

Polizeipatrouillen, Helikopterbesatzungen, andere Rettungskräfte und eine Drohne suchten nach Menschen, die in Schwierigkeiten stecken könnten. Zudem begutachteten sie die materiellen Schäden. Die Gemeinde Val-de-Ruz richtete eine Helpline für die Bevölkerung ein.

Neuer Regen im Anmarsch

Eine Baumaschine nahm Arbeiten an der blockierten Kantonsstrasse auf. Weil neuer Regen angekündigt war, mussten die Bäche Ruz Chasseran und Seyon möglichst schnell augebaggert werden, um neue Wassermassen zu verkraften.

In den Morgenstunden wussten die Einsatzkräfte noch nicht, wie es in der Kanalisation und in den Bachbetten aussah, weil es viel Geschiebe gab.

Anne-Christine Pellissier vom Krisenstab der Gemeinde erklärte, Räumarbeiten müssten schnell vor sich gehen. Die im Einsatz stehenden Feuerwehren rechneten, dass die Räumarbeiten bis in den Sonntag hinein dauern würden.

Die Behörden warnten die Bevölkerung, sich in Tiefgaragen und ähnliche Räumlichkeiten zu begeben. Auch überschwemmte Strassenstücke sollten keinesfalls befahren werden.